Pedopornografia online | 4 arresti 17 le persone indagate Perquisizioni anche in Sicilia

Un’indagine della Polizia di Stato ha portato all’arresto di quattro persone e al coinvolgimento di 17 indagati, con perquisizioni anche in Sicilia. L’operazione ha scoperto e sequestrato materiale illecito relativo a minori, evidenziando l’importanza della lotta contro la pedopornografia online. Un intervento deciso per proteggere i soggetti più vulnerabili e contrastare efficacemente questa grave forma di crimine digitale.

