A Taranto, una bambina di cinque anni è deceduta improvvisamente in strada a seguito di un arresto cardiaco. Dopo alcuni giorni di mal di testa e inappetenza, i soccorsi sono stati inutili. La Procura ha avviato le indagini e dovrebbe affidare l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La vicenda solleva interrogativi sulla salute dei bambini e sull’efficacia dei servizi di emergenza.

Tragedia a Crispiano, in provincia di Taranto, dove una bambina di cinque anni è morta a causa di un arresto cardiaco. La tragedia è avvenuta per strada: la piccola, a quanto si è appreso, passeggiava con la madre quando ha accusato un malore e si è accasciata. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente, hanno provato a rianimarla per 55 minuti, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto, arrivato con un'auto medica, anche il direttore del 118 di Taranto, Mario Balzanelli, che ha dichiarato: "Sono devastato. Si è trattato di un arresto cardiaco refrattario letale, una tragedia. Un evento catastrofico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Taranto, bambina di 5 anni ha un arresto cardiaco in strada: inutili i soccorsi

Taranto, bambina di 5 anni muore in strada per arresto cardiaco: inutili i soccorsiUna bambina di 5 anni è deceduta a Crispiano, Taranto, a causa di un arresto cardiaco.

Due morti nell’incidente sulla strada provinciale: tragedia della strada, inutili i soccorsiUn tragico incidente sulla strada provinciale 20 tra Narni e Sant’Urbano si è concluso con due vite spezzate.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Taranto | Nel ripostiglio di Mastro Geppetto; Minnesota, Ice arresta quattro minori: ci sono anche due bambini di 5 e 10 anni.

Bimba di 5 anni muore in strada, aveva mal di testa da giorniUna bambina di 5 anni è morta in strada nella mattinata del 23 gennaio a Crispiano (Taranto). La piccola stava passeggiando con la madre quando si è accasciata. A quanto si apprende, la piccola da alc ... rainews.it

Bimba di 5 anni muore in strada a Taranto mentre passeggia con la mamma, da giorni aveva mal di testaAl momento le cause del decesso restano ignote. Tra le ipotesi al vaglio figurano una meningite fulminante, un’emorragia cerebrale o una miocardite ... fanpage.it

SABATO 24 GENNAIO A TARANTO INAUGURAZIONE DI DUE PROGETTI DESTINATI AI BAMBINI E AI RAGAZZI SOSTENUTI DALL’ORDINE DEI GIORNALISTI L'Ordine dei Giornalisti di Puglia ha contribuito alla realizzazione di due aree dedicate a bambini - facebook.com facebook