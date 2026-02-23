Pozzuoli | pensionato con un’ascia da 27 centimetri

Un pensionato armato di un’ascia da 27 centimetri ha attirato l’attenzione dei carabinieri durante un controllo a Pozzuoli. La causa dell’intervento è stata una segnalazione di comportamento sospetto in un quartiere densamente popolato. I militari hanno sequestrato l’arma e lo hanno accompagnato in caserma per ulteriori verifiche. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli in tutta l’area.

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri nell’ambito dei servizi straordinari ad “alto impatto” sul territorio flegreo. Nella notte appena trascorsa, i militari della Compagnia di Pozzuoli hanno passato al setaccio le aree di Bacoli, Monte di Procida e Licola, con un’operazione mirata alla prevenzione e repressione dei reati, in particolare quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla detenzione di armi. Nel corso dell’attività è stato arrestato un 35enne con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri della stazione di Licola lo hanno sorpreso mentre tentava di disfarsi di 11 dosi di cocaina. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Posto di blocco della Polizia: denunciato 28enne in possesso di un'ascia di 30 centimetriUn giovane di 28 anni è stato denunciato dalla Polizia ad Assisi dopo essere stato trovato in possesso di un’ascia e taniche di benzina vuote nel suo veicolo.

Dà un testata una donna e la minaccia con l’ascia: arrestato stranieroUn uomo di 25 anni, proveniente dal Benin, ha preso una testata e minacciato una donna con un’ascia.

