Posizioni economiche ATA al via le prove | circa un minuto e mezzo a quesito L’esito si conosce subito RISPOSTE AI QUESITI

Le prove per le posizioni economiche del personale ATA sono iniziate a causa della necessità di aggiornare le retribuzioni, con ogni quesito che richiede circa un minuto e mezzo di risposta. Le sessioni si svolgono dal 23 al 27 febbraio in diverse scuole, dove i candidati affrontano domande che vengono valutate immediatamente. I risultati vengono comunicati subito dopo ogni prova, lasciando spazio a chiarimenti e revisioni sul momento.