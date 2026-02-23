Posizioni economiche ATA al via le prove | circa un minuto e mezzo a quesito L’esito si conosce subito RISPOSTE AI QUESITI
Le prove per le posizioni economiche del personale ATA sono iniziate a causa della necessità di aggiornare le retribuzioni, con ogni quesito che richiede circa un minuto e mezzo di risposta. Le sessioni si svolgono dal 23 al 27 febbraio in diverse scuole, dove i candidati affrontano domande che vengono valutate immediatamente. I risultati vengono comunicati subito dopo ogni prova, lasciando spazio a chiarimenti e revisioni sul momento.
Dal 23 al 27 febbraio si svolgono le prove finali relative alle posizioni economiche del personale ATA, secondo il calendario nazionale recepito dagli Uffici scolastici regionali, che hanno provveduto a indicare sedi, date e orari di convocazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Posizioni economiche ATA, prove dal 23 febbraio: la sola partecipazione consente l'inserimento in graduatoria, ma attenzione al punteggio. Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato che le prove per le nuove posizioni economiche ATA inizieranno il 23 febbraio, dopo che molte domande hanno evidenziato incertezza sulla valutazione.
Posizioni economiche ATA: quando e dove si svolge la prova finale, come si viene convocati. RISPOSTE AI QUESITILe posizioni economiche ATA prevedono un avanzamento professionale e un incremento retributivo legato a maggiori responsabilità.
