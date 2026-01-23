Posizioni economiche ATA | quando e dove si svolge la prova finale come si viene convocati RISPOSTE AI QUESITI

Le posizioni economiche ATA prevedono un avanzamento professionale e un incremento retributivo legato a maggiori responsabilità. La prova finale si svolge in date e luoghi stabiliti dall’amministrazione, con convocazioni specifiche per ciascun candidato. In questa guida troverai le risposte alle domande più frequenti riguardo ai tempi, alle modalità di convocazione e alle procedure per accedere alle posizioni economiche.

Le posizioni economiche rappresentano un riconoscimento professionale ed economico legato all’assunzione di maggiori responsabilità rispetto alle mansioni ordinarie del profilo di appartenenza. Si tratta di un istituto contrattuale di particolare rilievo perché comporta un incremento stipendiale valido per tredici mensilità, pensionabile e stabile nel tempo. A ricordarlo è stato Pasquale Raimondo della Uil Scuola Rua durante la diretta del 21 gennaio andata in onda su Orizzonte Scuola tv. Gli importi sono stati recentemente rimodulati dal nuovo contratto collettivo: per i collaboratori scolastici l’incremento passa da 600 a 700 euro annui; per gli operatori scolastici è pari a 800 euro; per gli assistenti della prima posizione economica l’importo sale da 1.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nuove posizioni economiche ATA: dove si svolge la prova finale. La distanza media da percorrere è di 8,7km. I criteriIl 20 gennaio si è tenuto un incontro tra il Ministero dell'Istruzione e i Sindacati riguardo alle prove finali per le nuove posizioni economiche del personale ATA.

Leggi anche: Posizioni economiche ATA: prova finale attesa per fine novembre. Come si svolge

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Posizioni economiche ATA, martedì sapremo dove si svolgeranno le prove. Poi la data del test. Le anticipazioni; Posizioni economiche personale ATA, illustrate ai sindacati le nuove decisioni sugli abbinamenti dei candidati alle sedi di svolgimento dei test; Posizioni economiche ATA: abbinamenti candidati/sedi d’esame prove finali, incontro MIM/Sindacati; Posizioni economiche ATA, in arrivo calendario e sedi delle prove.

Posizioni economiche ATA 2026: prove a metà febbraio e sedi vicine. La guida alle proveSvolta per le posizioni economiche ATA: l’Amministrazione ha sciolto le riserve sulle modalità di svolgimento dei test. Dopo mesi di attesa per la formazione, la macchina organizzativa è partita: le ... informazionescuola.it

Posizioni economiche Ata, tutte le novità dall’incontro tra Ministero e sindacati. Test a metà febbraioSi è svolta questo pomeriggio la riunione tra Ministero e sindacati sulle posizioni economiche Ata. Secondo quanto raccolto da fonti della Tecnica della Scuola, Il personale che ha presentato domanda ... tecnicadellascuola.it

Scuola: da 700 a 1.300 Euro in Più. Ecco le Nuove Posizioni Economiche -Tuttolavoro24.it - facebook.com facebook

Posizioni economiche ATA, la partecipazione al corso di formazione costituisce un requisito imprescindibile per l’inserimento nelle graduatorie. I candidati selezionati potranno beneficiare di un incremento retributivo. x.com