Posizioni economiche ATA prove dal 23 febbraio | la sola partecipazione consente l’inserimento in graduatoria ma attenzione al punteggio RISPOSTE AI QUESITI

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato che le prove per le nuove posizioni economiche ATA inizieranno il 23 febbraio, dopo che molte domande hanno evidenziato incertezza sulla valutazione. La partecipazione alle prove permette di entrare in graduatoria, ma il punteggio ottenuto può fare la differenza. Durante una diretta su Orizzonte Scuola, il 13 febbraio, gli esperti hanno risposto ai dubbi più frequenti sulle modalità di selezione.

In vista delle prove finali di valutazione per l'attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, Orizzonte Scuola ha organizzato una diretta, andata in onda il 13 febbraio. Ospite della puntata Alberico Sorrentino, DSGA del dipartimento Anief-Condir, che ha risposto ai dubbi dei lettori e fatto il punto sulla prova.