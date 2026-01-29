in italia nonostante il provvedimento di respingimento e il divieto di reingresso 20enne fermato ad ancona

Un giovane albanese è stato arrestato ad Ancona dopo essere stato trovato in Italia illegalmente. Durante un controllo alla stazione, le forze dell’ordine hanno scoperto che aveva oltrepassato i limiti consentiti. Nonostante il divieto di reingresso, il ragazzo aveva già tentato di tornare nel paese. Ora si trova in manette e dovrà rispondere delle sue azioni.

Un giovane di origini albanesi è stato arrestato per ingresso illegale nel territorio italiano. Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio di ieri nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona, dove l'uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato durante un controllo di routine. L'arresto è stato disposto in seguito alla scoperta di un provvedimento di respingimento già emesso nei suoi confronti con divieto di reingresso per cinque anni. L'espulsione è stata autorizzata dopo la convalida dell'arresto. Il controllo nei pressi della stazione ferroviaria Accertamenti in Questura e scoperta del provvedimento L'arresto e la disposizione dell'Autorità Giudiziaria Il controllo nei pressi della stazione ferroviaria Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri 28 gennaio gli agenti della Squadra Volanti dell'U.

A Ancona, un giovane di 20 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti.

