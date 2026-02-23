Donna decapitata a Scandicci l' udienza del presunto assassino

Una donna è stata trovata decapitata a Scandicci, un fatto che ha scioccato la comunità. Le indagini indicano che il delitto potrebbe essere legato a una lite avvenuta poco prima. La scena del crimine è stata isolata e gli investigatori stanno ascoltando testimoni. Nel frattempo, il parco dell’ex area Cnr si sta popolando di nuovo, con persone che riprendono le attività quotidiane dopo il triste episodio. La ricerca di risposte continua.

Qua, il 18 febbraio scorso, ha perso la vita Silke Sauer. La quarantaquattrenne tedesca, senza fissa dimora, è stata trovata decapitata fuori da una delle strutture presenti. Al momento c’è un solo sospettato: Issam Chilih, ventinovenne di origini marocchine, che viveva lì, dormendo in un giaciglio di fortuna creato nei pressi di una delle cascine del parco. 6.500 euro al mq, sbarre e giardinieri: vi porto nella Cittadella dei ricchi fiorentini Quartieri vip, club e hobby esclusivi. Vi racconto come (e dove) vivono i ricchi fiorentini . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Donna decapitata a Scandicci, poco prima del delitto era stata fermata e controllata insieme all’assassinoUna donna di 44 anni è stata trovata decapitata a Scandicci, pochi minuti dopo essere stata fermata e controllata con l’uomo sospettato di averla uccisa.

Donna decapitata a Scandicci: presunto omicida trasferito dall’ospedale al carcereIssam Chlih, 30enne marocchino, è stato trasferito in carcere dopo essere stato dimesso dall’ospedale San Giovanni di Dio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Cadavere di una donna decapitata trovato nell'area ex Cnr a Scandicci (Firenze); Donna decapitata a Scandicci, fermo per l'uomo sospettato: tracce di sangue sui vestiti; Scandicci, donna trovata morta decapitata nell'ex area Cnr; Scandicci, trovato il cadavere di una 44enne senza fissa dimora, fermato un uomo.

Donna decapitata a Scandicci, fermato un senzatetto: aveva sangue sui vestiti. L’ipotesi della lite prima dell’orroreDa una prima ricostruzione pare che la vittima e l’uomo si frequentassero. Ed è possibile che il delitto sia stato il tragico epilogo di un diverbio. L’uomo si trova adesso piantonato in ospedale, dov ... lanazione.it

Donna decapitata, presunto killer trasferito da ospedale a carcereIn corso di accertamento la capacità del 30enne marocchino, indagato per l'omicidio della 44enne tedesca senza fissa dimora, di rispondere alle domande nell'udienza di convalida del fermo ... rainews.it

Il mistero della donna decapitata: Silke, l’invisibile senza più passato. All’ex Cnr fiori e pensieri per lei x.com

Una donna di 44 anni è stata trovata decapitata a Scandicci, nel fiorentino. Prima dell'omicidio, era stata fermata e controllata insieme al suo assassino, un uomo noto per precedenti legati alla droga. - facebook.com facebook