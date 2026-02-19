Una donna tedesca di 44 anni senza fissa dimora è stata trovata decapitata e smembrata in un parco pubblico di Scandicci. La vittima potrebbe essere stata uccisa altrove e poi trasportata nel luogo del ritrovamento. Il corpo, ritrovato ieri pomeriggio dietro un casolare abbandonato, mostra segni di violenza estrema. La polizia indaga per chiarire le circostanze dell’omicidio, che ha suscitato grande scalpore nella zona. Gli inquirenti cercano testimoni e tracce utili per ricostruire la vicenda.

Il corpo della vittima, smembrato e decapitato, è stato ritrovato ieri pomeriggio vicino dietro un casolare del parco pubblico, oggi in forte degrado. Vicino alla donna uccisa è stato rinvenuto un coltello Sarebbe una cittadina tedesca di 44 anni senza fissa dimora la vittima del macabro omic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Donna decapitata a Scandicci, identificata vittima: cittadina tedesca 44enne senza fissa dimora, "forse uccisa altrove e poi spostata nel parco"

Donna decapitata a Scandicci: aveva 44 anni era tedesca, senza fissa dimora. Chi l’ha uccisa voleva distruggere il corpoUna donna di 44 anni, di nazionalità tedesca e senza dimora stabile, è stata trovata decapitata a Scandicci.

Donna trovata decapitata nel casolare a Scandicci: identificata la vittima, un cane vegliava sul corpoUna donna di 44 anni, di origine tedesca e senza dimora stabile, è stata trovata decapitata in un casolare abbandonato a Scandicci.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.