Donna decapitata a Scandicci identificata vittima | cittadina tedesca 44enne senza fissa dimora forse uccisa altrove e poi spostata nel parco
Una donna tedesca di 44 anni senza fissa dimora è stata trovata decapitata e smembrata in un parco pubblico di Scandicci. La vittima potrebbe essere stata uccisa altrove e poi trasportata nel luogo del ritrovamento. Il corpo, ritrovato ieri pomeriggio dietro un casolare abbandonato, mostra segni di violenza estrema. La polizia indaga per chiarire le circostanze dell’omicidio, che ha suscitato grande scalpore nella zona. Gli inquirenti cercano testimoni e tracce utili per ricostruire la vicenda.
Il corpo della vittima, smembrato e decapitato, è stato ritrovato ieri pomeriggio vicino dietro un casolare del parco pubblico, oggi in forte degrado. Vicino alla donna uccisa è stato rinvenuto un coltello Sarebbe una cittadina tedesca di 44 anni senza fissa dimora la vittima del macabro omic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Donna decapitata a Scandicci: aveva 44 anni era tedesca, senza fissa dimora. Chi l’ha uccisa voleva distruggere il corpoUna donna di 44 anni, di nazionalità tedesca e senza dimora stabile, è stata trovata decapitata a Scandicci.
Donna trovata decapitata nel casolare a Scandicci: identificata la vittima, un cane vegliava sul corpoUna donna di 44 anni, di origine tedesca e senza dimora stabile, è stata trovata decapitata in un casolare abbandonato a Scandicci.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cadavere di una donna decapitata trovato nell'area ex Cnr a Scandicci (Firenze); Il cadavere di una donna decapitata trovato a Scandicci; Firenze, trovato il cadavere decapitato di una donna a Scandicci; Donna decapitata a Scandicci, identificata la vittima.
Donna decapitata trovata in un casolare a ScandicciIl corpo senza vita di una donna, decapitata, è stato scoperto nell’ ex area Cnr a Scandicci, alle porte di Firenze. Il cadavere si trovava all’interno di un casolare apparentemente abbandonato in via ... tg.la7.it
Firenze, trovato il cadavere decapitato di una donna a ScandicciIl corpo è stato ritrovato nell'ex area Cnr nel comune della città metropolitana di Firenze. Stando alle prime informazioni la vittima sarebbe decapitata. Sul posto carabinieri e magistrato di turno T ... tg24.sky.it
SCANDICCI (FIRENZE) – Aveva 44 anni ed era tedesca, senza fissa dimora, la donna trovata decapitata a Scandicci. Il corpo smembrato. Non solo uccisa, ma anche un tentativo di distruzione per occultarla meglio. Da chiarire se sia stata assassinata altrove, facebook
L'orrore di Scandicci: donna decapitata, la tragica scoperta e quella ferita mai chiusa del Mostro x.com