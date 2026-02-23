Il nuovo ponte sul canale Cupa ha superato con successo i test sui pali, un passo fondamentale per completare l'opera. La verifica è stata effettuata per assicurare la stabilità della struttura, che garantirà un collegamento più sicuro tra Milano Marittima e Lido di Savio. Le autorità hanno confermato che i lavori proseguono secondo il programma stabilito, con l’obiettivo di attendere la prossima fase di costruzione. La fine dei lavori è prevista entro alcuni mesi.

Proseguono gli interventi strutturali per la costruzione del nuovo ponte stradale sullo scolo Cupa, tassello fondamentale per il collegamento tra Milano Marittima e Lido di Savio. Il ponte, progettato secondo criteri moderni di sicurezza e durabilità, risponde alle esigenze di mobilità e alla necessità di garantire un transito sicuro, soprattutto in seguito alle problematiche emerse con l’ alluvione del 2023. Durante la settimana, sono state eseguite con successo le prove di carico sui pali di fondazione, attività fondamentale per verificare la solidità e la sicurezza della struttura. Questi test hanno confermato che la base del ponte è robusta e capace di sostenere il peso previsto dal traffico veicolare e pedonale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Canale Cupa, il punto dei lavoriIl canale Cupa rappresenta un importante elemento di collegamento tra Milano Marittima e Lido di Savio.

Leggi anche: Latina, sbloccati i finanziamenti per il ponte sul Canale Mascarello

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ponte sul canale Cupa, superati i test sui pali.

Canale Cupa, il punto dei lavoriI lavori di realizzazione del nuovo ponte stradale in attraversamento dello scolo Cupa a collegamento tra le località di Milano Marittima sotto il Comune di Cervia e di Lido di Savio sotto il Comune ... ilrestodelcarlino.it

Bologna, finiti i lavori sul ponte che passa sopra il canale Navile: tornano i treni diretti a Sasso Marconi e a VignolaCon la conclusione dei lavori di Rfi per l'impermeabilizzazione del ponte ferroviario sul Canale Navile a Bologna, è ripresa questa mattina la circolazione dei treni fra Bologna e Sasso Marconi e fra ... corrieredibologna.corriere.it

#SanDonà – Aggiornamenti di Anas sui lavori al ponte sul canale Veneziano Aggiornamenti importanti sulla viabilità in località Calvecchia, a San Donà, dopo il cedimento di una porzione della sede stradale sopra il ponticello sul canale Veneziano. A fare il p - facebook.com facebook