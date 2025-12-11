Canale Cupa il punto dei lavori

Il canale Cupa rappresenta un importante elemento di collegamento tra Milano Marittima e Lido di Savio. I lavori per la costruzione del nuovo ponte stradale, che attraversa lo scolo Cupa, sono attualmente in una fase decisiva, segnando un passaggio fondamentale per migliorare la viabilità e l'infrastruttura della zona.

I lavori di realizzazione del nuovo ponte stradale in attraversamento dello scolo Cupa a collegamento tra le località di Milano Marittima sotto il Comune di Cervia e di Lido di Savio sotto il Comune di Ravenna sono ad un punto cruciale. E' infatti arrivata la macchina perforatrice che da lunedì permetterà di realizzare i pali di fondazione propedeutici alla posa del ponte. In questi giorni sono in corso i lavori preparatori che consentiranno di mettere all'opera lo speciale mezzo operativo. Al termine della realizzazione dei pali di fondazione, i lavori proseguiranno con la realizzazione delle spalle di fondazione, per continuare con la posa del ponte vero e proprio, una struttura in cemento armato, che sarà caratterizzata da due corsie stradali e da una pista ciclopedonale.

