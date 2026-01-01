Latina sbloccati i finanziamenti per il ponte sul Canale Mascarello

Il Comune di Latina e Sogin S.p.A. annunciano l’approvazione definitiva dei finanziamenti per il ponte sul Canale Mascarello. Dopo un percorso articolato, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole, consentendo di proseguire con i lavori. Questa decisione rappresenta un passo importante per la riqualificazione del territorio e la realizzazione dell’opera, nel rispetto delle normative vigenti.

Latina, 1° gennaio 2026 – Sogin S.p.A. e il Comune di Latina rendono noto che, a conclusione di un lavoro lungo e complesso, in data 29 dicembre 2025 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblic i ha espresso parere favorevole in merito all’interpretazione normativa proposta sull’applicazione del limite del 2% previsto per le misure compensative territoriali ex art. 24, comma 4, del DL 12012. Il parere sblocca, in questo modo, l’iter che consente di procedere al finanziamento degli interventi sul ponte sul canale Acque AlteMascarello, opera strategica per la sicurezza e la mobilità del territorio di Latina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Il ponte sul canale delle Acque Alte riapre a Latina; c’è la data definitiva Leggi anche: Il ponte sul canale delle Acque Alte a Latina riapre; c’è la data definitiva La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ponte sul fosso Mascarello: sbloccato l'iter per il finanziamento dell'opera; Ponte Mascarello, svolta dopo anni: parere favorevole del Consiglio Superiore sblocca i finanziamenti. Latina, Ponte Mascarello, parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: si sblocca il finanziamento - Parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul limite del 2%: si sblocca l’iter per il finanziamento degli interventi sul ponte Mascarello a Latina ... latinaquotidiano.it

Sbloccato il finanziamento per il ponte Mascarello, via libera ai lavori - Il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sblocca l'iter, il sindaco Celentano: "Un risultato concreto per Latina" ... latinaoggi.eu

Tag: sbloccati i fondi - Si sblocca finalmente il finanziamento per il Ponte Mascarello a Foce Verde, un’infrastruttura strategica per la sicurezza e la mobilità del territorio di Latina. latinacorriere.it

È Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina, la giovane trovata morta lunedì mattina in via Paruta a Milano. La ragazza è stata identificata dai carabinieri grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.