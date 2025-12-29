Lavori in ferrovia | da gennaio treni soppressi e tempi più lunghi

A partire da gennaio, sulla linea ferroviaria Genova Brignole-La Spezia Centrale sono previsti lavori di manutenzione straordinaria. Questi interventi comporteranno la soppressione di alcuni treni e un aumento dei tempi di percorrenza, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di pianificare il viaggio.

Lavori di manutenzione straordinaria e immancabili disagi in arrivo dal prossimo gennaio sulla linea ferroviaria Genova Brignole-La Spezia Centrale, con allungamento dei tempi di percorrenza e soppressione di treni.Ecco le principali modifiche che subirà la circolazione ferroviaria.Allungamento.

Lavori in ferrovia: da gennaio treni soppressi e tempi più lunghi - Lavori di manutenzione straordinaria in arrivo tra Genova Brignole e La Spezia Centrale: la circolazione ferroviaria subirà modifiche, previsti disagi ... genovatoday.it

Ferrovie, linea Genova-La Spezia, al via lavori di manutenzione straordinaria: modifiche a treni e orari fino a febbraio 2026 - I lavori, con un investimento complessivo di circa 12 milioni di euro, interesseranno sia il nodo genovese sia la stazione della Spezia Centrale ... telenord.it

