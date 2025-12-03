Discarica abusiva di rifiuti pericolosi scoperta nel Reggino | scattano sequestro e denuncia

Un altro terreno utilizzato come discarica abusiva, è stato scoperto e sequestrato dal comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria insieme al Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia.L'area, di circa 3500 metri quadrati, è stata individuata dalla Sezione area di Lamezia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

