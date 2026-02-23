Polvani gol | la sfida per i playoff è del Prato

Polvani segna il gol decisivo che consegna al Prato una vittoria importante contro Terranuova Traiana, rafforzando le speranze di accesso ai playoff. L’attaccante ha sfruttato un passaggio al momento giusto, portando i tre punti alla squadra toscana. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un’azione rapida al 75’. Il match ha dimostrato la determinazione del Prato di mantenere alta la propria posizione in classifica.