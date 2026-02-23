Polvani gol | la sfida per i playoff è del Prato
Polvani segna il gol decisivo che consegna al Prato una vittoria importante contro Terranuova Traiana, rafforzando le speranze di accesso ai playoff. L’attaccante ha sfruttato un passaggio al momento giusto, portando i tre punti alla squadra toscana. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un’azione rapida al 75’. Il match ha dimostrato la determinazione del Prato di mantenere alta la propria posizione in classifica.
Prato 1 Terranuova Traiana 0 Prato (3-5-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti, Polvani; Cesari, Andreoli (dal 61’ Cela), Greselin, Lattarulo, Zanon; Gioè, Rossetti (dal 65’ Mencagli). A disposizione Sebastiano, Stomeo, Corsa, Limberti, Santarelli, Atzeni, Mancioppi. All. Dal Canto. Terranuova Traiana (3-5-2): Pagnini; Degl’Innocenti, Benucci, Simonti (dal 72’ Tassi); Marini, Mannella, Innocenti (dal 46’ Boccardi), Saltalamacchia, Sestri; Bruni, Fantoni (dal 46’ Iaiunese). A disposizione Rosadi, Cioce, Batignani, Senzamici, Cardo, Verdini. All. Becattini. Arbitro: Bonasera di Enna, coadiuvato da Fragiacomo di Gradisca d’Isonzo e Kalbhenn di Pordenone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Prato, colpo playoff: Polvani stende il Terranuova TraianaPolvani ha deciso la sfida tra Prato e Terranuova Traiana con un gol decisivo nel secondo tempo.
Il gol di Polvani non basta: il Prato ko in casaIl Prato perde in casa contro il Camaiore con il risultato di 1-2, nonostante il gol di Polvani.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La Juventus si avvicina alla sfida decisiva contro il Galatasaray con non pochi problemi Scoprite come stanno le stelle della Juventus su Tribuna.com, link nei commenti - facebook.com facebook