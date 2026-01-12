Il gol di Polvani non basta | il Prato ko in casa
Il Prato perde in casa contro il Camaiore con il risultato di 1-2, nonostante il gol di Polvani. La partita si è svolta allo stadio Furghieri, con entrambe le formazioni che hanno mostrato impegno in un incontro equilibrato. La sconfitta rappresenta un passo indietro per i padroni di casa, che cercano di migliorare il rendimento nelle prossime gare.
Prato 1 Camaiore 2 Prato (4-3-1-2): Furghieri; Berizzi (dall’83’ Santarelli), Risaliti, Polvani, D’Orsi (dal 76’ Andreoli); Cesari, Greselin (dal 20’ Fiorini), Cela (dal 65’ Zanon); Rinaldini (dal 58’ Verde); Gioè, Rossetti. A disposizione Sebastiano, Limberti, Boccardi, Atzeni. All. Venturi. Camaiore (5-3-1-1): Pierallini; Tavernini (dall’84’ Belli, Accorsini, Ficini, Diana, Raineri; Marcucci (dal 75’ Luciani), Remedi, Grilli (dall’88’ Bongiorni); Bigica; Nieri (dall’80’ Tabarrani). A disposizione Tabarrani, Macchi, Usseglio Viretta, Bartelloni, Ferracuti. All. Turi. Arbitro: Monti di Como, coadiuvato dagli assistenti Lo Monaco di Como e Poetto di Pinerolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
