Prato colpo playoff | Polvani stende il Terranuova Traiana

© Lanazione.it - Prato, colpo playoff: Polvani stende il Terranuova Traiana

Prato, 22 febbraio 2026 - Il Prato si prende i tre punti nello scontro diretto in zona playoff con il Terranuova Traiana. Al Lungobisenzio il match valido per la 25° giornata del girone E di Serie D termina 1-0: a decidere la sfida è la rete di Polvani nel corso della prima frazione. I lanieri salgono così a quota 40 punti, agguantando il Foligno al quinto posto, a -1 dal Siena. Dal Canto conferma la formazione di settimana scorsa con solo due novità: tornano Polvani e Greselin dall'inizio al posto degli squalificati Boccardi e Fiorini. Avvio aggressivo per il Prato, anche se la prima conclusione del match è di marca biancorossa, con Marini a impegnare Furghieri al 3?.