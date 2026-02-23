Poliziotto sparatore | pistola misteriosa e accuse esplosive

Un poliziotto di Rogoredo ha aperto il fuoco con una pistola che si è materializzata improvvisamente, generando sconcerto tra gli abitanti. La presenza di un’arma sconosciuta ha portato a indagini e discussioni tra le autorità. Testimoni riferiscono di aver sentito gli spari e visto l’agente impugnare un’arma senza spiegazioni chiare. La vicenda alimenta sospetti e pone interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle forze dell’ordine.

Rogoredo, il poliziotto Cinturrino e la pistola comparsa dal nulla. La sparatoria a Rogoredo ha scatenato una tempesta politica e giudiziaria. Un poliziotto, identificato come Cinturrino, è al centro delle indagini per l’omicidio di Mansouri. La scena è drammatica: un agente che, secondo le accuse, avrebbe tradito la fiducia della divisa. La premier Giorgia Meloni non usa mezzi termini, definendo il gesto un tradimento della nazione. Le sue parole, pronunciate con tono duro, riflettono la rabbia per un gesto che, se confermato, macchierebbe l’onorabilità delle forze dell’ordine. Meloni ha espresso solidarietà agli agenti che quotidianamente rischiano la vita per la sicurezza del paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu L’altra verità sul pusher ucciso dalla polizia, dalla pistola fantasma all’ultima misteriosa telefonata: “Scappa, ci sono gli sbirri”Milano, 19 febbraio 2026 – La morte di Abderrahim Mansouri, ucciso dalla polizia, si complica dopo che emergono nuovi dettagli. L’altra verità sul pusher ucciso dalla polizia a Rogoredo, dalla pistola fantasma all’ultima misteriosa telefonata: scappa, ci sono gli sbirriIl giovane Abderrahim Mansouri è stato ucciso dalla polizia a Rogoredo, ma ora sorgono dubbi sulla versione ufficiale. Approfondimenti, notizie e discussioni L’altra verità sul pusher ucciso dalla polizia a Rogoredo, dalla pistola fantasma all’ultima misteriosa telefonata: scappa, ci sono gli sbirriI quattro age ti indagati per favoreggiamento hanno ricostruito la sparatoria. La pista degli inquirenti: la vittima non impugnava l’arma giocattolo poi ritrovata ... msn.com Agtw. . La conferenza stampa in procura a Milano per fare il punto dopo le indagini sulla morte del pusher a Rogoredo, che ha portato al fermo di un poliziotto. - facebook.com facebook