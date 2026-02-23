Poliziotto fermato per omicidio | scoppia la guerra politica

Un agente di polizia arrestato per omicidio a Rogoredo ha scatenato un acceso scontro tra le forze politiche. La sua cattura nasce da un’indagine che ha portato alla luce elementi inquietanti. Mentre il ministro Piantedosi chiede rispetto per l’ordine pubblico, Salvini sostiene la professionalità delle forze dell’ordine, e la sinistra critica le modalità dell’arresto. La vicenda apre un nuovo capitolo nel dibattito sulla sicurezza e il ruolo delle istituzioni.

Un poliziotto fermato per omicidio a Rogoredo, le reazioni politiche si dividono. Il ministro Piantedosi invoca rigore, Salvini difende le forze dell’ordine, la sinistra chiede scusa agli italiani. La sparatoria di Rogoredo, avvenuta il 26 gennaio scorso, ha l’uccisione di Abderrahim Mansouri da parte dell’assistente capo Carmelo Cinturrino. Oggi, il poliziotto è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. La notizia ha scatenato una serie di reazioni politiche che riflettono le tensioni del momento. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha espresso apprezzamento per il lavoro della questura milanese e della procura, sottolineando che la polizia di Stato è un corpo che sa affrontare anche i casi più dolorosi con rigore e professionalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Omicidio Rogoredo, fermato il poliziotto CinturrinoCarmelo Cinturrino, assistente capo di Polizia, è stato fermato per aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo.

