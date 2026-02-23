Omicidio Rogoredo fermato il poliziotto Cinturrino

Carmelo Cinturrino, assistente capo di Polizia, è stato fermato per aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. La sua posizione si è aggravata dopo aver raccolto prove che collegano il poliziotto al delitto. Le indagini hanno portato alla cattura dell’uomo, che ora si trova in custodia. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra gli abitanti della zona, che temevano un aumento della violenza.

Il poliziotto Carmelo Cinturrino detto Luca si trova in stato di fermo. L’assistente capo di Polizia è accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. Il fermo dovrà essere convalidato dal giudice delle indagini preliminari. È quindi crollata – salvo sorprese come il ritrovamento del dna della vittima sulla scacciacani che era accanto al cadavere – la versione che l’uomo fosse armato e che il poliziotto abbia sparato “«per paura». La Beretta 92 col tappo rosso, secondo quanto ricostruito a ora, è stata posta accanto a Mansouri agonizzante. 🔗 Leggi su Open.online

