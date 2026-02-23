Poliziotto fermato | omicidio a Rogoredo 4 agenti indagati

Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia di 42 anni, è stato arrestato all’alba del 23 febbraio in relazione all’omicidio di Abderrahim Mansouri, 28 anni, morto il 26 gennaio durante un controllo antidroga a Rogoredo. L’evento ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di quattro agenti coinvolti nelle operazioni quella sera. Le indagini si concentrano sui dettagli delle azioni della polizia durante il controllo. La vicenda continua a sollevare interrogativi sulla gestione degli interventi di sicurezza.

Carmelo Cinturrino, 42 anni, assistente capo di polizia, è stato fermato all’alba del 23 febbraio per l’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, 28enne ucciso il 26 gennaio durante un controllo antispaccio a Rogoredo. La Procura di Milano lo indica come gravemente indiziato, con accuse che includono omicidio volontario, favoreggiamento e omissione di soccorso. Altri quattro agenti sono indagati per il loro coinvolgimento. Cinturrino, figura esperta e riconosciuta nel commissariato di via Mecenate, aveva sostenuto di aver sparato per legittima difesa, ma le indagini hanno smentito questa versione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mansouri ucciso a Rogoredo dallo sparo di un poliziotto, altri 4 agenti indagati per l'omicidio del pusherMansouri, il giovane marocchino di 28 anni, è stato ucciso a Rogoredo dopo essere stato colpito da uno sparo di un poliziotto, causando grande paura tra i residenti del quartiere.

Omicidio Rogoredo, fermato il poliziotto CinturrinoCarmelo Cinturrino, assistente capo di Polizia, è stato fermato per aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo.

Rogoredo, il poliziotto: Pusher mi ha puntato la pistola, ho avuto paura - Porta a porta 27/01/26

