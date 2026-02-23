Polignano segreta – pirati tesori e misteri tra mare e vicoli

La scoperta di un antico tesoro nascosto a Polignano ha alimentato la curiosità tra i residenti, spinta dalla leggenda di pirati che l’avrebbero nascosto tra i vicoli e il mare. La narrazione di storie di pirati e vescovi danzanti si basa su racconti tramandati da generazioni, coinvolgendo chi si avventura nel centro storico. La visita guidata teatrale porta i partecipanti tra misteri e leggende locali, offrendo un’esperienza immersiva tra storia e fantasia. Chi partecipa potrà scoprire dettagli sorprendenti sui segreti del passato.

Polignano Segreta – Pirati, Tesori e Misteri tra Mare e VicoliSabato 28 febbraio – ore 18.00Una visita guidata teatralizzata tra leggende di pirati, vescovi danzanti e antichi tesori nascosti.Con la guida Arturo e il regista Pasquale D’Attoma vi accompagneremo in un’avventura suggestiva tra vicoli e terrazze di Polignano a Mare, alla scoperta del volto più enigmatico e affascinante della città.Cosa ci aspetta?I vicoli segreti del centro storicoLe antiche difese costiere e il ponteVico Chiangella e i suoi enigmiRacconti teatrali tra storia e immaginazionePunto d’incontro: Piazza Trinità(parcheggio consigliato: Ospedale civile – via Agostino Calò)Costo: 15€Gratis per i minori accompagnatiPrenotazione obbligatoria via WhatsApp al 340 339 4708(indicare un cognome di riferimento e il numero di partecipanti)Un’esperienza tra mare, misteri e meraviglia, dove la storia incontra il teatro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

