Laura Pausini lo sfogo prima di Sanremo 2026 | Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento

Ravenna, 19 febbraio 2026 - "Cercherò di fare tutto il possibile per non deludere prima di tutto chi mi segue. E poi la mia famiglia, i miei amici e me stessa". Laura Pausini, a qualche giorno dal Festival di Sanremo che la vede co-conduttrice al fianco di Carlo Conti, condivide un lungo ed emozionante post sui social. Ad accompagnare le parole, delle foto con il mare alle spalle. Dalle parole si sente già tutta l'energia che la cantante romagnola metterà sul palco dell'Ariston. Ma traspare anche una grande emozione e si avverte l'attesa che separa l'artista dalla prima serata della 76esima edizione del Festival, che accompagnerà i telespettatori in un vero e proprio viaggio musicale dal 24 al 28 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Laura Pausini è arrivata a Sanremo e l'atmosfera si scalda mentre il conto alla rovescia entra nel vivo. Tornare all'Ariston, dove tutto è cominciato a soli 18 anni, per lei significa misurarsi con un palco che conosce profondamente: "Conosco il Festival da quan