PokerStars Open di Parigi | Lulei Hu al final table

Lulei Hu, giocatore cinese trapiantato in Italia, si posiziona al tavolo finale del PokerStars Open di Parigi dopo aver accumulato il secondo stack, alle spalle dello svedese Martinsson. Hu ha conquistato la qualificazione grazie a una serie di mani vincenti nella fase conclusiva del torneo, che ha attirato numerosi appassionati. Ora si prepara a sfidare gli avversari per il titolo, in attesa dell’ultimo atto prima del Main EPT.

Ultimo atto dell'Open di Parigi, poi toccherà al Main EPT. Il giocatore cinese, trapiantato in Italia parte secondo in chips dietro allo svedese Martinsson. Nella Cup invece piazziamo 3 azzurri nei piani alti. A trionfare però è il francese Rebour. E oggi parte anche lo Spin and Go Live Championship Domenica sera si è conclusa la PokerStars Cup: evento che ha richiamato al tavolo un bel po' di giocatori: alla fine gli ingressi totali sono stati 1.649 con un montepremi di oltre 1 milione di euro. Nel final day avevamo un po' di italiani ben piazzati. Il Tricolore ne ha posizionati 3 in top 10. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

EPT Parigi: un super Lulei Hu domina il day 1C dell'OpenL’EPT Parigi ha preso il via con Lulei Hu che si aggiudica il day 1C dell’Open.

Tre italiani in Top 5 nel day 2 del PokerStars Open di ParigiTre italiani si sono qualificati tra i primi cinque nel secondo giorno del PokerStars Open di Parigi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Ept Parigi, quest’anno si gioca e gli italiani volano già al PokerStars Open; Lulei Hu in testa al PS Open ME di Parigi, oggi il Day 2 con altri 35 italiani nel field!; EPT Parigi: Camosci va di fretta nell’Open, avanzano anche Bendinelli e Miniucchi a premio; Poker Live 20 febbraio 2026 Hu strepitoso al Pokerstars Open.

EPT Parigi 2026: Lulei Hu al final table del Pokerstars Open. 12 azzurri passano al HR e Theo Rebour vince la Cup. Camosci in corsa al 100KPoker Live 23 febbraio 2026. L’italo-cinese Lulei Hu in lotta per i 551K della prima moneta al tavolo finale del Pokerstars Open che apre EPT Parigi. pokeritaliaweb.org

EPT Parigi: Hu sogna in grande al final table PS Open, 12 azzurri nel PS Open HRL'EPT Parigi 2026 si prepara per un lunedì a forti tinte italiane. Lulei Hu è al final table del PS Open, 12 dei nostri al day 2 PS Open HR. assopoker.com

Poker Live: A Malta Degennaro nega il bis a Scarpa e vince 225K nel Mystery. Al via l’HR del Pokerstars Open Campione. Al King’s inizia l’IPS Colpo da 225K per Daniele Degennaro (in foto Imperium Events) al Mystery del Malta Poker Festival, in cui nega un - facebook.com facebook