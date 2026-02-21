Tre italiani in Top 5 nel day 2 del PokerStars Open di Parigi

Tre italiani si sono qualificati tra i primi cinque nel secondo giorno del PokerStars Open di Parigi. La giornata ha visto diversi partecipanti italiani avanzare con successo, portando a casa buoni chip e posizioni di rilievo. Al momento, nel torneo ci sono ancora 448 giocatori in corsa, con Lulei Hu in testa. La competizione continua nel Palais des Congrès, dove si aspetta di vedere altri colpi di scena e strategie vincenti.

© Gazzetta.it - Tre italiani in Top 5 nel day 2 del PokerStars Open di Parigi

Nella giornata di ieri si sono conclusi i flight di day 1. Nel PokerStars Open che si sta svolgendo nel Palais des Congrès restano in gioco 448 giocatori con Lulei Hu davanti a tutti. Tantissimi gli azzurri ancora in gara. Nel day 1F grandissima run di Enrico Camosci che ha chiuso a 678.000 chips Le premesse ci sono tutte. Non andiamo oltre perché si sa: saremo anche un paese di poeti, santi e navigatori ma anche di gente estremamente superstiziosa. Esaurita la prima fase, il PokerStars Open di Parigi entra nel vivo con il day2. Ecco la situazione Partiamo dai numeri visto che le registrazioni sono ufficialmente chiuse e i giocatori ancora al tavolo nel day2 sono tutti "in the money".🔗 Leggi su Gazzetta.it PokerStars Open Main Event: oggi scatta il day 2Questa mattina, il Day 2 del PokerStars Open Main Event prende il via con numeri in crescita rispetto a ieri. PokerStars Open day 3: il Main Event è in diretta su GazzettaOggi si è concluso il day 2 del PokerStars Open al casinò di Campione. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I migliori tennisti italiani: la top 10; Europei Cadetti Tbilisi 2026 – L’Italia comincia con tre medaglie: brillano l’argento di Pietro de Gaetano nella spada e il doppio bronzo di Vittoria Mocci e Anna Torre nella sciabola. Martina Molteni ai piedi del podio tra le fiorettiste; Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 27; Musetti, l'infortunio di Melbourne non va via: salta anche Acapulco. Ranking ATP, tre italiani in Top 20. Sinner e il n.1, gli scenari aggiornatiIl primo titolo in carriera agli Australia Open ha fruttato allo spagnolo Carlos Alcaraz il titolo di più giovane ad aver completato il Career ... sport.tiscali.it Tennis: Alcaraz sempre più n.1, con Sinner tre italiani in top 20Il primo Australian Open vinto in carriera ha regalato a Carlos Alcaraz anche il titolo di più giovane ad aver completato il Career Grand Slam in singolare maschile e un vantaggio di 3.350 punti su ... ansa.it Poker Live: A Malta Degennaro nega il bis a Scarpa e vince 225K nel Mystery. Al via l’HR del Pokerstars Open Campione. Al King’s inizia l’IPS Colpo da 225K per Daniele Degennaro (in foto Imperium Events) al Mystery del Malta Poker Festival, in cui nega un - facebook.com facebook