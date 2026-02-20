EPT Parigi | un super Lulei Hu domina il day 1C dell' Open
L’EPT Parigi ha preso il via con Lulei Hu che si aggiudica il day 1C dell’Open. Hu ha accumulato un consistente stack di chips, mettendo subito in chiaro le sue intenzioni. La giornata ha visto anche altri giocatori affrontare le prime sfide del torneo, tra cui alcuni favoriti. La PokerStars Open continua a coinvolgere appassionati provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi sui tavoli della capitale francese. La giornata si conclude con alcuni big ancora in corsa e tanti obiettivi da raggiungere.
Si è aperta la lunga parentesi parigina dell'European Poker Tour. Come da copione, la prima parte è dedicata la PokerStars Open che ha già mandato in archivio i primi 4 flight. Notevole prova di Lulei Hu, cinese oramai trapiantato in Italia da anni. Per lui primo posto nel day 1C Dopo un anno di stop, l'European Poker Tour torna a bussare alla porta del Palazzo dei Congressi di Parigi. La risposta, in termini numerici, della capitale francese è stata notevole fin dal PokerStars Open, "aperitivo" dell'EPT di Parigi. Vola alto nel chipcount Lulei Hu Il via ufficiale è arrivato mercoledì 18 febbraio con lo start dell'Open.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Il poker torna a Parigi tra Spin & Go e Main EPT. Ecco il programma
Leggi anche: Bogdanov vince l'Open. Camosci parte fortissimo nel Main EPTLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ept Parigi 2026: programma completo e conto alla rovescia, via il 18 febbraio; EPT Paris 2026, ci siamo: i tornei più importanti e le date; Poker Live 17 febbraio 2026. Corinaldesi vince il Main ISOP; EPT Parigi - Sisal.
EPT Parigi: un super Lulei Hu domina il day 1C dell'OpenSi è aperta la lunga parentesi parigina dell'European Poker Tour. Come da copione, la prima parte è dedicata la PokerStars Open che ha già mandato in archivio i primi 4 flight. Notevole prova di Lulei ... gazzetta.it
EPT Parigi: Lulei Hu spacca nel day 1C PokerStars OpenSeconda giornata di EPT Parigi 2026 e italiani ottimi protagonisti, in particolare con Lulei Hu nel day 1C PokerStars ... assopoker.com
Uncinetto da amare ANDY. The Macarons Project · L-O-V-E. per San Valentino scegli PARIGI Tutorial Sciarpa Parigi il regalo perfetto e super facile da realizzare con i ferri Andy Handmade https://youtu.be/-1er4YWzMYs Occorrente: FERRO N. 7 Gr - facebook.com facebook
«Il super caccia franco tedesco è morto»: schiaffo di Berlino a Parigi. E Macron chiede spiegazioni a Merz x.com