L’EPT Parigi ha preso il via con Lulei Hu che si aggiudica il day 1C dell’Open. Hu ha accumulato un consistente stack di chips, mettendo subito in chiaro le sue intenzioni. La giornata ha visto anche altri giocatori affrontare le prime sfide del torneo, tra cui alcuni favoriti. La PokerStars Open continua a coinvolgere appassionati provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi sui tavoli della capitale francese. La giornata si conclude con alcuni big ancora in corsa e tanti obiettivi da raggiungere.

Si è aperta la lunga parentesi parigina dell'European Poker Tour. Come da copione, la prima parte è dedicata la PokerStars Open che ha già mandato in archivio i primi 4 flight. Notevole prova di Lulei Hu, cinese oramai trapiantato in Italia da anni. Per lui primo posto nel day 1C Dopo un anno di stop, l'European Poker Tour torna a bussare alla porta del Palazzo dei Congressi di Parigi. La risposta, in termini numerici, della capitale francese è stata notevole fin dal PokerStars Open, "aperitivo" dell'EPT di Parigi. Vola alto nel chipcount Lulei Hu Il via ufficiale è arrivato mercoledì 18 febbraio con lo start dell'Open.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - EPT Parigi: un super Lulei Hu domina il day 1C dell'Open

Leggi anche: Il poker torna a Parigi tra Spin & Go e Main EPT. Ecco il programma

Leggi anche: Bogdanov vince l'Open. Camosci parte fortissimo nel Main EPT

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.