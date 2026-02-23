poesia e bellezza del sapere

Marco Dallari ha pubblicato «La bellezza di Sophia» per sottolineare come l’arte e l’emozione arricchiscono l’apprendimento. La sua opera spiega che il sapere diventa più coinvolgente quando si integra con la poesia e la sensibilità. Dallari evidenzia come l’educazione possa diventare un’esperienza estetica e affettiva, andando oltre la semplice trasmissione di nozioni. Il libro invita a riscoprire il lato poetico della filosofia educativa, coinvolgendo insegnanti e studenti.

Ne «La bellezza di Sophia» (Il Margine), Marco Dallari, pedagogista e docente di didattica dell'educazione artistica, esplora con finezza la dimensione estetica e affettiva del conoscere, restituendo alla filosofia dell'educazione il suo volto poetico. Con scrittura limpida e riflessiva, il.

