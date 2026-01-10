Dal dolore la bellezza | cultura poesia e comunità al centro di due giornate a Brisighella

La rassegna “Dal dolore la bellezza” si è svolta a Brisighella, offrendo due giornate dedicate alla cultura, alla poesia e alla condivisione. Promossa dall’amministrazione comunale, l’evento ha combinato momenti di spettacolo, formazione e coinvolgimento della comunità, creando uno spazio di riflessione e dialogo attorno ai temi della sofferenza e della bellezza. Un’occasione per approfondire il valore della cultura come strumento di crescita e condivisione.

Si è articolata in due significative giornate all'insegna della cultura e della poesia la rassegna "Dal dolore la bellezza", promossa dall'amministrazione comunale di Brisighella, che ha saputo coniugare spettacolo, formazione e partecipazione attiva della comunità.Nella serata di venerdì 9.

