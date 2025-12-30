Pnrr chiesta la nona rata Meloni rivendica il successo | Italia capofila in Europa Foti | siamo all’ultimo miglio

L’Italia ha ricevuto dall’Unione Europea l’ottava rata del PNRR, per un valore di 12,8 miliardi di euro, dopo aver raggiunto con successo 32 obiettivi. La Commissione ha valutato positivamente i progressi del paese, confermando il buon andamento dei progetti e delle riforme previste dal piano nazionale. Questo passaggio rappresenta un passo importante nel percorso di attuazione e sviluppo del PNRR.

«Oggi l’Italia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento dell’ottava rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro, a seguito della valutazione positiva del 1° dicembre scorso sul raggiungimento di 32 obiettivi, di cui 16 target e 16 milestone». Lo rende noto Palazzo Chigi. «Nella stessa giornata – prosegue la nota – l’Italia ha trasmesso alla Commissione anche la richiesta di pagamento della nona e penultima rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anch’essa pari a 12,8 miliardi di euro. La richiesta segue i lavori della Cabina di regia PNRR del 22 dicembre, durante i quali è stato verificato il conseguimento di 50 obiettivi, suddivisi in 34 target e 16 milestone, comprendenti riforme e investimenti strategici per sostenere la crescita economica e sociale dell’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

