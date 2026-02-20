Euro digitale la sfida è l’ultimo miglio
L’Euro digitale si sviluppa in risposta alle decisioni delle istituzioni europee, non a richieste dei cittadini. La Commissione Ue ha avviato il progetto come passo strategico per modernizzare i pagamenti e garantire la sicurezza finanziaria. La vera sfida riguarda ora l’ultimo tratto, ovvero la realizzazione tecnica e l’adozione da parte del pubblico. Le autorità vogliono assicurarsi che questa nuova valuta digitale sia facile da usare e accessibile a tutti. La strada verso l’Euro digitale continua a richiedere passi concreti e misurabili.
L’Euro digitale non nasce da una pressione dal basso. Non è la richiesta di un mercato impaziente, né l’ennesima app pensata per semplificare la vita quotidiana. È, piuttosto, «una precisa e non rinviabile esigenza politica». Lino Stoppani, presidente di Fipe e grande sostenitore del progetto europeo, inquadra subito il tema su un piano strategico. Il contesto è quello di un dominio finanziario globale «targato Usa e Cina», in cui le grandi piattaforme internazionali stanno progressivamente «depotenziando il valore dell’euro come strumento di scambi valutari internazionali». Se non si interviene, avverte, «rischiamo di vedere la nostra valuta perdere il significato per cui era stata costituita».🔗 Leggi su Linkiesta.it
