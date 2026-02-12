Ance Brancaccio | edilizia scolastica centrale agire su ultimo miglio Pnrr

Roma, 12 feb. – Le parole di Ance e Brancaccio evidenziano che l’edilizia scolastica resta un punto centrale per la rigenerazione urbana e lo sviluppo del Paese. Ora, bisogna concentrare gli sforzi sull’ultimo miglio del Pnrr, per fare arrivare i fondi e mettere in moto i cantieri. È un passaggio chiave per migliorare le scuole e rilanciare l’economia locale.

Roma, 12 feb. (askanews) – Edilizia scolastica centrale per la rigenerazione urbana e lo sviluppo del Paese, un tema che richiede l'intervento di capitali privati. Pnrr che proprio sull'edilizia scolastica ha mostrato "una ottima performance", ma ora serve "un provvedimento, un chiarimento per una chiusura ordinata dell'ultimo miglio". E chiarimenti servono anche sul concetto di partneriato pubblico-privato, in particolare sulla definizione di interesse pubblico, preservando le imprese che hanno già fatto investimenti. Sono i temi chiave toccati da Federica Brancaccio, presidente dell'Ance nel suo intervento oggi ad un evento sul tema organizzato assieme al Ministero dell'istruzione.

