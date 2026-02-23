PlayStation Germania chiede ai fan quali Remake vorrebbero dopo la chiusura di Bluepoint | è polemica

PlayStation Germania ha aperto un sondaggio tra i fan, a causa della recente chiusura di Bluepoint, chiedendo quali remake desiderano vedere in futuro. La scelta ha suscitato discussioni tra gli appassionati, che interpretano l’evento come un segnale di attenzione verso le richieste della community. L’azienda ha pubblicato un messaggio sui social, invitando i giocatori a condividere le proprie preferenze e a partecipare alla conversazione. La mossa ha generato reazioni contrastanti tra i commentatori.

Il silenzio di Sony dopo la chiusura di Bluepoint è stato improvvisamente interrotto da un’iniziativa social che ha fatto discutere. L’account ufficiale PlayStation Germania ha pubblicato un post – poi rimosso – chiedendo agli utenti quale videogioco PlayStation del passato avrebbero voluto rivedere in versione remake. Una domanda apparentemente innocua, ma arrivata a pochi giorni dalla notizia della chiusura dello studio specializzato proprio in remake, è stata percepita da molti come una mossa fuori luogo. The Gamer ricorda che Bluepoint Games, acquisita circa cinque anni fa, era diventata sinonimo di riedizioni di altissima qualità. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Sony chiude Bluepoint Games: la fine dello studio simbolo dei remake PlayStationSony ha deciso di chiudere Bluepoint Games, uno studio celebre per aver realizzato remake di grandi classici PlayStation.

Sony è “fiduciosa della direzione presa” dai PlayStation Studios e spiega la chiusura di Bluepoint GamesSony ha deciso di chiudere Bluepoint Games, una mossa che ha sorpreso molti appassionati di videogiochi.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Metal Gear Solid V: The Definitive Edition PlayStation 4 - [Edizione: Germania] A 17,22€ Clicca per Acquistare: https://www.amazon.it/dp/B01LZ6XT85/tag=maz0d-21&psc=1&m=a11il2pnwyju7h Assassin's Creed: Mirage /PS5 Passa da 23,98 a 19, - facebook.com facebook

Ieri il CIRA ha accolto una delegazione dell’Ambasciata di Germania in Italia, guidata dal Viceambasciatore Benjamin Hanna e dal Console Onorario Stefano Ducceschi, per una visita istituzionale. Spazio, ricerca e cooperazione internazionale al centro dell x.com