Sony chiude Bluepoint Games | la fine dello studio simbolo dei remake PlayStation

Sony ha deciso di chiudere Bluepoint Games, uno studio celebre per aver realizzato remake di grandi classici PlayStation. La causa principale è legata a una riorganizzazione interna e a nuovi obiettivi strategici dell’azienda giapponese. La notizia ha colpito molti appassionati, dato che Bluepoint aveva lavorato su titoli come

La decisione di Sony di chiudere Bluepoint Games segna uno dei momenti più significativi e controversi degli ultimi anni per l'ecosistema PlayStation. Lo studio, acquisito ufficialmente nel 2021 dopo una lunga collaborazione, rappresentava un punto di riferimento assoluto per la creazione di remake tecnicamente impeccabili e fedeli alle opere originali. La chiusura comporta il licenziamento di circa 70 sviluppatori, ponendo fine all'attività di un team che aveva contribuito in modo determinante al successo di alcune delle produzioni più amate dai giocatori. Per molti appassionati, Bluepoint Games non era semplicemente uno studio di supporto, ma una vera garanzia di qualità.