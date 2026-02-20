Sony è fiduciosa della direzione presa dai PlayStation Studios e spiega la chiusura di Bluepoint Games

Sony ha deciso di chiudere Bluepoint Games, una mossa che ha sorpreso molti appassionati di videogiochi. La società ha spiegato che questa scelta deriva da una riorganizzazione interna, puntando a nuovi progetti e strategie di sviluppo. La chiusura ha portato alla perdita di una squadra di sviluppatori esperti, noti per i rimasterizzazioni di titoli classici. La notizia ha subito alimentato discussioni online sulla direzione futura del colosso giapponese nel settore videoludico.

La chiusura di Bluepoint Games ha colpito duramente la community PlayStation, aprendo un acceso dibattito sul futuro dei first party di Sony. Lo studio texano, celebre per remake di altissimo livello, verrà chiuso a marzo, in una fase già complessa per l’industria videoludica. A spiegare la scelta è stato Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, che ha parlato di una decisione “non presa alla leggera” ma necessaria per garantire sostenibilità e visione strategica. Nonostante lo shock e le polemiche online, Sony ribadisce di essere convinta della strada intrapresa. Nel suo messaggio ufficiale (grazie a PushSquare ), Hulst ha ricordato come il 2025 abbia rappresentato un anno di risultati significativi per PlayStation Studios. 🔗 Leggi su Game-experience.it

