Al teatro Marrucino il workshop gratuito Musicalmente con Pietro Morello

Al Teatro Marrucino di Chieti si svolgerà un workshop gratuito intitolato “Musicalmente”, condotto da Pietro Morello. Operatore umanitario, divulgatore e artista di grande riconoscimento tra le nuove generazioni, Morello condividerà le sue esperienze e competenze in un evento aperto a tutti. L’iniziativa offre un’opportunità di approfondimento e confronto nel rispetto delle norme di sicurezza e della partecipazione.

Al Teatro del Lido sabato 20 dicembre arriva Several Love’s Requests di e con Pietro Angelini e Pietro Turano

Sabato 20 dicembre alle ore 19 al Teatro del Lido va in scena Several Love’s Requests, un’indagine performativa sul desiderio maschile creata da Pietro Angelini e Pietro Turano. Lo spettacolo esplora le dinamiche delle videochat online, offrendo una riflessione sulla comunicazione e le emozioni nell’era digitale. L’evento è prodotto da 369gradi.

Casting con Nike Pirrone, workshop di preparazione al Piccolo Teatro al Centro

Partecipa al casting con Nike Pirrone e al workshop di preparazione presso il Piccolo Teatro al Centro. Un'opportunità per approfondire tecniche e conoscenze utili a affrontare con maggiore sicurezza un provino nel settore cinematografico. Un momento di formazione rivolto a chi desidera avvicinarsi al mondo del cinema con maggiore consapevolezza e professionalità, in un contesto qualificato e stimolante.

