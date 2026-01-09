' Palabras & copas - Aperitivo & conversación en español' a Pontedera

Vuoi dare più colore al tuo spagnolo?Sai già un po’ di teoria ma ti manca la pratica?Oppure desideri semplicemente trascorrere una serata diversa, in compagnia e con un buon aperitivo?I nostri Aperitivi de Conversación en Español sono quello che fa per te!Due ore di conversazione libera e guidata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: G&J, madre e figlia: esce Live & Learn, un debutto tra R&B e soul

Leggi anche: Serena Mollicone, la figlia di Tuzi: “Non si è ucciso perché ha perso l’onore, dai Mottola solo fango”