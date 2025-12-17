Più attenzione al decoro urbano e alla sicurezza stradale | ecco le nostre proposte

Federica Ubaldi presenta quattordici mozioni al bilancio dedicate a decoro urbano, raccolta dei rifiuti, mobilità e sicurezza stradale, segnando un impegno concreto per migliorare la qualità della vita cittadina e rafforzare l’attenzione verso tematiche fondamentali per il benessere della comunità.

Sono quattordici le mozioni al bilancio, su un totale di ventinove, che Federica Ubaldi ha presentato sui temi di decoro urbano, raccolta dei rifiuti, mobilità e sicurezza stradale. “In primis abbiamo chiesto - spiega - di avviare uno studio di fattibilità per un sistema di raccolta rifiuti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Bertinoro, per l'autunno Alea raddoppia le operazioni di pulizia dell'asfalto: "Miglioriamo decoro e sicurezza stradale"

Leggi anche: "Ancora degrado e scarsa sicurezza in centro", denuncia il capogruppo Pettinari: "Le nostre proposte"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

"Più attenzione al decoro urbano" - "Per la frazione di Cadè è importante sapere a che punto sono i lavori con la ciclabile e per la ... ilrestodelcarlino.it

Decoro urbano Varato il nuovo regolamento di polizia municipale - A Siena, il nuovo regolamento del centro storico vieta di sedersi sui gradini delle chiese, ma permette tavolini a pagamento. lanazione.it

Campagna AnconAmbiente per decoro urbano come valore condiviso - AnconAmbiente lancia la campagna 2025: il decoro urbano come valore condiviso, la città è casa tua, anche per chi la visita. ansa.it

PROVE DI CAMBIAMENTO, DALLE ZONE ROSSE ALLA MOVIDA: OBIETTIVO SICUREZZA Modena avvia un piano integrato per migliorare la sicurezza urbana, con più controlli nelle zone critiche, attenzione al decoro e alla tutela del riposo. Risultati che rich - facebook.com facebook