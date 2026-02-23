Il progetto “Più Sogni, Meno Dipendenze” coinvolge gli studenti di Modugno, portando avanti un'iniziativa dei volontari dell'associazione Dico NO alla droga Puglia. La campagna mira a sensibilizzare i giovani sui rischi delle sostanze stupefacenti, usando incontri e materiali informativi. L’obiettivo è ridurre l’uso di droghe tra i ragazzi attraverso un approccio diretto e pratico. La partecipazione degli studenti cresce di settimana in settimana.

I volontari continuano gli interventi con gli studenti dell’Istituto “Dante Alighieri” di Modugno nella serie di interventi “Più Sogni, Meno Dipendenze”. Continua l’impegno per il progetto “Più Sogni, Meno Dipendenze” dei volontari dell’associazione Dico NO alla droga Puglia per informare i giovani sui reali effetti delle sostanze stupefacenti. Questa mattina hanno tenuto una conferenza di prevenzione alle sostanze stupefacenti informando gli studenti della Scuola Media “Dante Alighieri” di Modugno, in provincia di Bari, dove sono stati trattati i reali effetti delle suddette sostanze, sia a livello fisico che a livello psichico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Bullismo, dipendenze, legalità: i carabinieri incontrano gli studentiI carabinieri della Compagnia di Sacile sono arrivati a Pasiano di Pordenone per parlare con gli studenti dell’Istituto “Celso Costantini”.

Al via il ciclo di incontri di prevenzione alle dipendenze presso la scuola “Dante Alighieri” di ModugnoOggi, presso la scuola “Dante Alighieri” di Modugno, si è tenuto il primo incontro di prevenzione alle dipendenze.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Più sogni, meno dipendenze per gli studenti di Modugno.

Bere meno caffè? Ecco come impatta sui tuoi sogniMolti notano di avere sogni più strani, dettagliati e intensi dopo aver ridotto i caffè nel corso della giornata. Soltanto suggestione o esiste una ragione scientifica? Un articolo del Guardian, a ... donnamoderna.com

Perché ridurre la caffeina può intensificare i sogniBere meno caffè e trovarsi alle prese con sogni così vividi da sembrare film ad alta definizione. È un'esperienza che tanti raccontano sui forum e nei social: bastano pochi giorni senza caffeina e le ... gazzetta.it

Che questa casa, nel cuore di Modugno, custodisca sogni che crescono, risate che riempiono le stanze e giorni semplici ma felici A chi oggi apre questa porta, l’augurio di una vita piena di luce - facebook.com facebook

#nonsolosanremo A Retroscena il sogno e il volo di Domenico Modugno raccontati da Mario Perrotta. Mart. h 22.45 @TV2000it x.com