Il sogno della bimba brianzola scomparsa diventato realtà

Il sogno della piccola Camilla è diventato realtà. La famiglia di Camilla Monguzzi, la giovane limbiatese scomparsa a soli 14 anni nel luglio 2024 a causa di un raro tumore cerebrale, è riuscita a realizzare il desiderio della figlia: sostituire tutte le vecchie poltrone-letto destinate ai genitori dei bambini ricoverati nel reparto di pediatria della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori. L’associazione “Una vita in rosa” ha raccolto 5304 euro, 4.000 euro gli “Amici di Lollo” e 8451 euro “EDOniamoSperanza”. Le poltrone-letto donate, sono in tutto 17. “È stato profondamente commovente vedere come persone segnate dal nostro stesso dolore abbiano scelto di sostenerci in modo così concreto - raccontano Monica Lorenzon e Luca Monguzzi, genitori di Camilla -.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Moreno Strepponi ha realizzato il suo progetto di pubblicare le memorie di guerra del nonno Felice, narrando la sua esperienza di prigionia in Germania.

"Rimane un sogno giocare per l'Inter come per tanti bambini interisti. Non era facile con un cognome come Stankovic, ma la vedo come una cosa positiva perché hai qualcuno che ha passato quello che hai passato tu prima di te" - Aleksandar Stankovi - facebook.com facebook