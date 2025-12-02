Una grande festa al Porticciolo di Torre del Lago in occasione del grande varo dell’imbarcazione Dragone "Artù" che la Fondazione Ti Amo ha donato all’associazione Canoa Kayak Versilia. Una grande festa che è stata il trionfo di un ingrediente particolare: la voglia di donare agli altri, il sussulto della solidarietà che vince sulla indifferenza. Per i ragazzi speciali e le famiglie di Fondazione Ti Amo, che hanno restaurato il dragone e lo hanno reso unico con il volto di "Artù", asinello della Fondazione, è stata una mattina di gioia nella quale hanno visto il sogno diventare realtà, l’impegno trasofrmarsi in un progetto concreto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Fondazione Ti Amo ringrazia: "Il sogno è diventato realtà"