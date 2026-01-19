Fondo monetario taglia stima Pil Italia in 2026

Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto leggermente al ribasso la previsione di crescita del Pil italiano per il 2026, stimando un incremento dello 0,7%, rispetto allo 0,8% previsto in precedenza. Per il 2025, la crescita rimane confermata allo 0,5%. Questi dati evidenziano le sfide e le incertezze che caratterizzano l’economia italiana nel medio termine, in un contesto globale in evoluzione.

(Adnkronos) – Dopo un 2025 che si sarebbe chiuso con una crescita dell'economia italiana dello 0,5%, il Fondo monetario internazionale abbassa leggermente a +0,7% la stima per il nostro Pil per l'anno in corso (con un taglio di 0,1 punti rispetto alla valutazione di ottobre scorso) ma rialza in pari misura la previsione per il 2027, anche qui portandola a +0,7%. La previsione dell'Fmi nell'aggiornamento del World Economic Outlook, vede l'Italia nel 2026 fanalino di coda fra le grandi economie europee con una Germania in ripresa a +1,1%, la Francia a +1% mentre la Spagna dovrebbe continuare la sua corsa (+2,9% nel 2025, +2,3% quest'anno e +1,9% nel 2027).

“Brava Italia”: l’elogio della direttrice del Fondo monetario al Tg1

La direttrice del Fondo monetario ha elogiato l’Italia, definendola un punto di stabilità in Europa. Nell’intervista al Tg1 Roma, ha sottolineato come il Paese abbia superato le aspettative, riducendo il deficit e migliorando la percezione sui mercati, confermando un percorso di crescita e affidabilità.

