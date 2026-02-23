Le spiagge del Tirreno si tingono di blu | le barchette di San Pietro invadono Cilento e Calabria

Il grande spiaggiamento di Velella velella ha riempito le spiagge del Cilento e della Calabria di frammenti blu. La causa è stata il maltempo che ha spinto molte di queste piccole barchette di San Pietro sulla riva. I bagnanti hanno assistito a uno spettacolo insolito, con pezzi di creature marine che ricoprono la battigia. Le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali rischi ambientali. La spiaggia si presenta ormai completamente coperta di frammenti azzurri.

Alcune spiagge del Cilento e della Calabria si sono tinte di blu a causa dello spiaggiamento in massa di Velella velella, la barchetta di San Pietro. Si tratta di organismi coloniali, imparentati alle meduse, che si muovono sospinti dal vento e dalle correnti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iran, il mare e le spiagge si tingono di rosso sangue: lo straordinario fenomenoL’isola iraniana di Hormuz è stata teatro di un fenomeno naturale mozzafiato: le sue spiagge si sono colorate di un intenso rosso sangue, creando uno spettacolo unico nel suo genere.

Leggi anche: Milano, si accende di centomila luci l’albero di Natale in piazza Duomo: le Feste si tingono dei colori olimpici

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Talamone, la frana compie un anno: così metà spiaggia gioiello resta ancora inagibile; Cimitero Mediterraneo: così il mare sta restituendo i cadaveri di decine di migranti; Cadaveri sulle coste del Tirreno cosentino, l'ipotesi è che siano migranti; CADAVERI SULLE COSTE DEL TIRRENO COSENTINO, L’OMBRA DI UN NAUFRAGIO FANTASMA.

Sono queste le spiagge del Mar Tirreno perfette per una vacanza in famigliaAcque quasi sempre trasparenti che sfumano dal turchese al blu profondo e sabbie dorate incorniciate da pinete e scogliere che regalano panorami mozzafiato. Parliamo del Mar Tirreno, una delle ... siviaggia.it

Calabria, quattro cadaveri sulle spiagge del Tirreno: l’ombra di un naufragio invisibileRoma, 18 febbraio 2026 - Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma gli elementi che stanno emergendo lungo la costa tirrenica calabrese delineano uno scenario inquietante. In dieci giorni il mare ha r ... stranieriinitalia.it

LA BASILICA DI SAN PIETRO è una sorvegliata speciale. Ogni spostamento millimetrico e le possibili inclinazioni anche dell’ordine del decimillesimo... Leggi l'articolo #SanPietro - facebook.com facebook

Cari amici, il nostro viaggio nella Basilica di San Pietro alla scoperta del Qohelet è terminato, ma potete rivedere l'ultima #LectioPetri e tutte le precedenti su YouTube: x.com