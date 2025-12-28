Blu Il colore dell’autismo | un racconto che ascolta

Un docufilm che attraversa cinque vite, l’arte, la memoria e la voce intensa di Eleonora Daniele.. In Blu. Il colore dell’autismo, il titolo non è un semplice riferimento cromatico, ma un vero dispositivo narrativo. Il blu diventa la tonalità emotiva attraverso cui osservare il mondo interiore dei protagonisti, un colore che non delimita ma apre. Mi è piaciuto molto l’incipit in cui la voce narrante della giornalista Eleonora Daniele racconta del fratello Luigi, del suo rapporto speciale con l’acqua e della sua preferenza per la piscina, che lo faceva sentire protetto e al sicuro rispetto al mare, imprevedibile e incontenibile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

