Campionati italiani master di nuoto Tre medaglie per Fabio Saccà e Irma Fornoni

Dal 6 all'8 dicembre a Torino si sono svolti i Campionati italiani master invernali di nuoto. Tra i protagonisti, Irma Fornoni e Fabio Saccà si sono distinti per le loro prestazioni, conquistando tre medaglie complessive e confermando il loro alto livello nella competizione nazionale.

Dal 6 all'8 dicembre si sono disputati i Campionati italiani master invernali di nuoto a Torino. Irma Fornoni e Fabio Saccà hanno gareggiato distinguendosi tra i più forti di Italia nella loro categoria e disciplina. Irma ha ottenuto il 2° posto nei 50 stile libero e il 4° posto nei 100 stile. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il Palio dei Rioni brilla ai campionati italiani di Senigallia

Skate, Campionati Italiani. Primeggia la School Cesena

Al via il conto alla rovescia per i Campionati Italiani a Squadre di tennis in carrozzina

Nuoto, il New Team Giano protagonista ai Campionati Italiani Master invernali di Torino che si sono disputati dal 6 all' 8 dicembre. Irma Fornoni e Fabio Saccà hanno gareggiato distinguendosi tra i più forti di Italia nella loro categoria e disciplina. Irma ha otten - facebook.com Vai su Facebook

Pool Nuoto protagonista ai Campionati Italiani Master di Torino: coach Damiani vince due ori - SAN BENEDETTO La Pool Nuoto torna da Torino con un bottino che racconta una trasferta da incorniciare. veratv.it scrive