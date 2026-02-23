Piemonte | 18,8 milioni per vino ecco la rivoluzione in 3 tappe

La Regione Piemonte ha deciso di assegnare 18,8 milioni di euro al settore vitivinicolo, per affrontare le sfide della produzione e migliorare la qualità del vino locale. La cifra deriva dai fondi europei e servirà a finanziare progetti di innovazione, promozione e rinnovamento delle vigne. Un investimento che punta a rafforzare la competitività delle aziende agricole e a valorizzare i vini della regione. La distribuzione dei fondi seguirà tre tappe precise, con priorità alle piccole imprese.

La Regione Piemonte stanzia 18,8 milioni di euro per il settore vitivinicolo: ecco come verranno utilizzati i fondi europei La Regione Piemonte ha annunciato oggi lo stanziamento di 18,8 milioni di euro per il settore vitivinicolo, con l’obiettivo di sostenere investimenti, promozione internazionale e ristrutturazione dei vigneti. I fondi, provenienti dall’Ocm Vino dell’Unione Europea, saranno ripartiti in tre aree principali: 7 milioni e 500mila euro per la promozione dei vini piemontesi nei Paesi extra Ue, 7 milioni e 390.582 euro per investimenti in cantina e 4 milioni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dalla Regione oltre 18 milioni per il vino piemontese: i nuovi bandiLa Regione investe oltre 18 milioni di euro per il vino piemontese, a causa della necessità di sostenere le aziende locali e rafforzare la competitività del settore.

