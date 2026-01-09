Torino e il Piemonte riabbracciano la Fiamma Olimpica | le tappe e i momenti salienti verso Milano Cortina 2026

Torino e il Piemonte si preparano nuovamente ad accogliere la Fiamma Olimpica, segnando il percorso verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A vent’anni dalla precedente edizione, questa nuova tappa rappresenta un momento di condivisione e entusiasmo per l’intera regione, mantenendo vivo il ricordo delle precedenti Olimpiadi e rafforzando l’attesa per l’appuntamento internazionale del 2026.

Torino 2025: al via il Tour della Fiamma del Sapere contenuta nella Torcia “Guarini” - È stato presentato oggi, in una conferenza stampa tenutasi presso la Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte, il Flame Relay, ovvero il tour che compirà la Fiamma del Sapere contenuta nella Torcia ... tuttosport.com

Milano-Cortina, la fiamma olimpica a Torino l'11 gennaio 2026 - Farà tappa anche a Torino, l'11 gennaio 2026, la Fiamma olimpica e paralimpica dei Giochi di Milano- ansa.it

