Torino e il Piemonte riabbracciano la Fiamma Olimpica | le tappe e i momenti salienti verso Milano Cortina 2026
Torino e il Piemonte si preparano nuovamente ad accogliere la Fiamma Olimpica, segnando il percorso verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A vent’anni dalla precedente edizione, questa nuova tappa rappresenta un momento di condivisione e entusiasmo per l’intera regione, mantenendo vivo il ricordo delle precedenti Olimpiadi e rafforzando l’attesa per l’appuntamento internazionale del 2026.
A vent’anni esatti dalla storica edizione di Torino 2006, sotto la Mole si torna a respirare l’atmosfera dei Giochi. La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 si appresta ad attraversare il Piemonte, risvegliando nei cittadini un mix di orgoglio, nostalgia e quella passione sportiva che ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
