Picchia e costringe la ex al telefono tutta la notte per gelosia | arrestato ma non è maltrattamento

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ravenna, un uomo di 29 anni è stato arrestato per aver costretto la ex al telefono durante tutta la notte, manifestando comportamenti legati alla gelosia. Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima, con l’applicazione del braccialetto elettronico, in assenza di elementi che configurino un episodio di maltrattamento. La misura mira a tutelare la donna e prevenire ulteriori comportamenti indesiderati.

I fatti a Ravenna dove il giudice ha disposto per il 29enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima con applicazione del braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

