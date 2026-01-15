Picchia e costringe la ex al telefono tutta la notte per gelosia | arrestato ma non è maltrattamento

A Ravenna, un uomo di 29 anni è stato arrestato per aver costretto la ex al telefono durante tutta la notte, manifestando comportamenti legati alla gelosia. Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima, con l’applicazione del braccialetto elettronico, in assenza di elementi che configurino un episodio di maltrattamento. La misura mira a tutelare la donna e prevenire ulteriori comportamenti indesiderati.

