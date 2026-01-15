Picchia la compagna e la costringe ad avere rapporti arrestato per maltrattamenti

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e violenza domestica nei confronti della compagna. Le indagini hanno evidenziato comportamenti di abuso fisico e psicologico, inclusa la costrizione a indossare il velo e a rapporti non consensuali. La situazione evidenzia la gravità dei reati di violenza di genere, richiedendo un intervento deciso delle forze dell’ordine per tutelare le vittime.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.