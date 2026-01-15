Picchia la compagna e la costringe ad avere rapporti arrestato per maltrattamenti
Un uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e violenza domestica nei confronti della compagna. Le indagini hanno evidenziato comportamenti di abuso fisico e psicologico, inclusa la costrizione a indossare il velo e a rapporti non consensuali. La situazione evidenzia la gravità dei reati di violenza di genere, richiedendo un intervento deciso delle forze dell’ordine per tutelare le vittime.
Maltratta la compagna picchiandola, obbligandola a indossare il velo e costringendola ad avere rapporti sessuali. È successo a Perugia dove la polizia ha arrestato un 23enne di origini marocchine, con precedenti, per il reato di maltrattamenti in famiglia e detenzione di stupefacenti ai fini di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
