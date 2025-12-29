Scivola sulla pista ghiacciata e si fa male | escursionista soccorso con un quad cingolato

Un escursionista è stato soccorso dopo essere scivolato sulla pista ghiacciata in Friuli Venezia Giulia. L'intervento, coordinato dal Soccorso Alpino e dall'elisoccorso sanitario, ha coinvolto l'utilizzo di un quad cingolato. L'operazione si è svolta nel pomeriggio, evidenziando l'importanza delle attrezzature specializzate e della prontezza dei soccorritori in ambienti montani.

Pomeriggio intenso per i soccorritori in montagna in Friuli Venezia Giulia, tra interventi del Soccorso Alpino ed elisoccorso sanitario. Un'escursione terminata con un infortunio e due incidenti sulle piste da sci hanno richiesto l'attivazione dei servizi di emergenza.

