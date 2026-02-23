Peter Mandelson arrestato l' ex ambasciatore britannico negli Usa per lo scandalo Epstein

Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato da Scotland Yard a seguito di un'indagine legata a uno scandalo. L'arresto è avvenuto a causa di nuove prove raccolte durante le indagini, che coinvolgono anche altri personaggi pubblici. La polizia ha perquisito la sua abitazione e sequestrato documenti. L'ufficio di Mandelson non ha ancora commentato l'accaduto. La notizia sta facendo discutere nel mondo politico.

